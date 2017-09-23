  • 23 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.498
    EURO 4.183
  • BIST 104122.85
    ALTIN 145.734
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması

Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Bolu Doğu ile Yeniçağa kavşakları arasında kalan bölüm bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Anadolu Otoyolunda bakım çalışması

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Bolu Doğu ile Yeniçağa kavşakları arasında kalan bölüm bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Bolu Doğu Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı arasının Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Çalışmalar nedeniyle otoyolun bu bölümünün taşıt trafiğine kapatıldığını aktaran açıklamada, ulaşımın Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, üstyapı bakım ve onarım çalışmalarının 21 Ekim tarihine kadar devam edeceği vurgulanarak, çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

Etiketler: anadolu otoyolu, ankara, Bolu Dağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER