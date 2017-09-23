Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Bolu Doğu ile Yeniçağa kavşakları arasında kalan bölüm bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Bolu Doğu Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı arasının Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Çalışmalar nedeniyle otoyolun bu bölümünün taşıt trafiğine kapatıldığını aktaran açıklamada, ulaşımın Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, üstyapı bakım ve onarım çalışmalarının 21 Ekim tarihine kadar devam edeceği vurgulanarak, çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.