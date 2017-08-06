Anadolu Otoyolu'nda 63 kaçak yakalandı

Alınan bilgiye göre, Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampalarında Tahsin Balcı idaresindeki 34 NHV 36 plakalı otobüsü durdurdu.
Otobüste inceleme yapan ekipler, yolcuların Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğunu belirledi.
Ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen kaçaklardan bazıları, otobüsten inerek kaçmaya başladı.
Ormanlık araziden kaçmaya çalışan kaçaklar, Gümüşova ve Hendek ilçe jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Bölgeye getirilen iki midibüse bindirilen 63 kişi, Gümüşova Jandarma Karakoluna getirildi.
Kaçakların taşındığı otobüsün sürücüleri Selçuk Arat ve Tahsin Balcı da gözaltına alındı.