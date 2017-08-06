  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.166
  • BIST 108545.31
    ALTIN 142.745
Buradasınız : » » Anadolu Otoyolu'nda 63 kaçak yakalandı

Anadolu Otoyolu'nda 63 kaçak yakalandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, jandarma ekiplerince durdurulan otobüste 63 kaçak yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Anadolu Otoyolunda 63 kaçak yakalandı

Alınan bilgiye göre, Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampalarında Tahsin Balcı idaresindeki 34 NHV 36 plakalı otobüsü durdurdu.

Otobüste inceleme yapan ekipler, yolcuların Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğunu belirledi.

Ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen kaçaklardan bazıları, otobüsten inerek kaçmaya başladı.

Ormanlık araziden kaçmaya çalışan kaçaklar, Gümüşova ve Hendek ilçe jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Bölgeye getirilen iki midibüse bindirilen 63 kişi, Gümüşova Jandarma Karakoluna getirildi.

Kaçakların taşındığı otobüsün sürücüleri Selçuk Arat ve Tahsin Balcı da gözaltına alındı.

Etiketler: Anadolu Otoyolu'nda 63 kaçak yakalandı, anadolu otoyolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER