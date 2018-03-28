Anadolu Farm'ın kurucusu yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden Çiftlik Bank benzeri faaliyet yürüttüğü iddia edilen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) kurucusu İsa Karademir'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yurt dışına çıkma hazırlığı yapıyordu

21 Mart'ta Anadolu Farm'ın kurucusu sıfatıyla gazetecilere açıklamada bulunan İsa Karademir, "Bir yere gittiğimiz yok, süreci bizzat takip edeceğim" dedi. Karademir'in, bu açıklamadan 2 gün sonra yurt dışına kaçmasını polisin engellediği ortaya çıktı.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlattı ve firmanın banka hesapları bloke edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklandı.

Firmadan, banka hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklandı.

Kaynak: AA