  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.003
    EURO 4.937
  • BIST 114129.3
    ALTIN 170.602
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Anadolu Farm'ın kurucusu yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Anadolu Farm'ın kurucusu yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İnternet üzerinden Çiftlik Bank benzeri faaliyet yürüttüğü ileri sürülen Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasının kurucusu İsa Karademir gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Anadolu Farmın kurucusu yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden Çiftlik Bank benzeri faaliyet yürüttüğü iddia edilen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) kurucusu İsa Karademir'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yurt dışına çıkma hazırlığı yapıyordu

21 Mart'ta Anadolu Farm'ın kurucusu sıfatıyla gazetecilere açıklamada bulunan İsa Karademir, "Bir yere gittiğimiz yok, süreci bizzat takip edeceğim" dedi. Karademir'in, bu açıklamadan 2 gün sonra yurt dışına kaçmasını polisin engellediği ortaya çıktı.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlattı ve firmanın banka hesapları bloke edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklandı.

Firmadan, banka hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Farm
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER