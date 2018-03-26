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Buradasınız : » » Anadolu Farm'ın bir yöneticisi ve çalışanı gözaltına alındı

Anadolu Farm'ın bir yöneticisi ve çalışanı gözaltına alındı

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon lira para topladığı ileri sürülen Anadolu Farm’da iki kişi daha gözaltına alındı.

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Anadolu Farmın bir yöneticisi ve çalışanı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’de faaliyet gösteren ve halk arasında Anadolu Farm olarak bilinen, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San Tic. A.Ş. isimli firmanın çalışanı E.K. ile Anadolu Farm isimli programın yazılımcısı ve yöneticisi R.T.’yi gözaltına aldı.

İki şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: kayseri, çiftlik bank, Anadolu Farm
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