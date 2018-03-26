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Anadolu Farm'ın bir yöneticisi ve çalışanı gözaltına alındı

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon lira para topladığı ileri sürülen Anadolu Farm’da iki kişi daha gözaltına alındı.