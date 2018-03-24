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Anadolu Farm şirketinin 3 yöneticisi tutuklandı

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi tutuklandı.

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Anadolu Farm şirketinin 3 yöneticisi tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile şube müdürleri V.M. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Merkezi Kayseri'de bulunan firma hakkında Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı yönündeki şikayetler nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) rapor hazırlamış, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu ve 44 bin civarında üyesi bulunduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda firmanın banka hesaplarına bloke konulmuş, firmadan hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: çiftlik bank, Anadolu Farm
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