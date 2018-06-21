Anadolu Ajansı: Son 5 seçimin sonuçları YSK’nın kesin sonuçlarıyla örtüşüyor

Anadolu Ajansı son 5 seçimin sonuçlarını sandık verilerine dayalı olarak medya kuruluşlarına iletmiştir. AA’nın açıkladığı anlık sonuçlar, YSK’nın kesin sonuçlarıyla da birebir örtüşmüştür.

Ulusal ve bölgesel medya kuruluşlarının tamamına yakını bu seçim özel yayınına abone olmakta ve Anadolu Ajansı’nın ulaştırdığı verileri kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Bu verilerin yayıncı kuruluşlar tarafından sağlıklı bir şekilde alındığı her seçim öncesi en az 4 kez yapılan testlerle teyit edilmektedir. Yayıncılık dünyasında "mock data unit testing" olarak bilinen bu ve benzeri uygulamalar, hemen her önemli yayın öncesinde defalarca tekrarlanır. Test çalışmalarıyla amaç; seçim akşamı veri iletimindeki riskleri ortadan kaldırmak, medya kuruluşlarının kendi seçim sistemlerinin teknik yeterliliğini görmek ve Anadolu Ajansı veri akış sistemiyle entegre çalışmasını sağlamaktır.

Yayıncı kuruluşlardan gelen talepler üzerine yapılan testlerde, partilere farklı oy oranları verilerek abone seçim ekranlarının çeşitli versiyonlara uyumu kontrol edilmektedir.

Önceki gün yapılan ve medya kuruluşlarına gönderilen test yayınında da son seçimin sonuçları baz alınmış olup, seçime katılmamış olan partiler ve adaylar için rasgele oy dağılımları yapılmıştır. Ayrıca temsili oy dağılımlarının buna göre yapılacağı da önceden medya kuruluşlarına bildirilmiştir.

Test yayınları kamuoyuna açılmaz, sadece abone olan medya kuruluşlarına gönderilir. Test yayınının kamuoyuyla paylaşılması abone olan kuruluşun tercihi veya kusurudur. Tüm detaylarıyla medya yöneticileri tarafından bilinen bu durumun, bazı kişi ve kurumlar tarafından çarpıtılarak kamuoyuna aktarılması gerçekle örtüşmeyen bir algı çalışmasıdır.

Türk medyasının en güçlü ve en güvenilir haber kaynağı olan Anadolu Ajansı’nın mesnetsiz iddialara konu edilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Kurumumuz hakkında bilerek gerçeğe aykırı iddiaları gündeme getiren kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: AA