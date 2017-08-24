  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Anadolu Adliyesi'nde duruşma çıkışında silahlı kavga

Anadolu Adliyesi'nde duruşma çıkışında silahlı kavga

Anadolu Adalet Sarayı'nda, duruşma çıkışında taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Anadolu Adliyesinde duruşma çıkışında silahlı kavga

Anadolu Adalet Sarayı 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davanın tarafları arasında adliye koridorunda kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine güvenlik güçleri, tarafları adliye binasının bahçesine çıkardı. Burada da kavgayı sürdüren iki grupta bulunanlar, polisler tarafından adliye sarayının dışına çıkarıldı.

Adliye sarayının dışındaki bir kafenin önüne geçip bekleyen gruptakilere, bir araçtan rastgele ateş açıldı. Olay sırasında kafenin önünde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Salih Hakyolu ve Barış Güngör, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Hakyolu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bu arada, silahlı saldırının ardından kaçmak isteyen ve içinde 3 şüphelinin bulunduğu araç, yolda seyreden 2 araçla çarpıştı. Kaza yaptıkları aracı adliye yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna park eden 3 kişi yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. AA

Etiketler: İstanbul, Anadolu Adalet Sarayı, kavga
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