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Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Iğdır'da bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Erzurum'a hasta götürdüğü belirtilen 76 AD 395 plakalı ambulans, Iğdır-Erzurum karayolunun 52. kilometresinde plakası belirlenemeyen Sadrettin Canpolat'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 40 yaşındaki Yasin Bezar ve 60 yaşındaki Abdulbari Canpolat  olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulanstaki sürücü, sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakını ile otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bezar ve Canpolat'ın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Tuzluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: ambulans, kaza, ığdır
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