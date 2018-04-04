Ambulans helikopter Afgan bebek için havalandı

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen Afganistan uyruklu Sakine ve Abdurrahman Tajik'in erkek bebeğinin, solunum sıkıntısı çektiği tespit edildi.

İleri tetkik ve yoğun bakım gerektiği belirlenerek Ankara'ya sevkine karar verilen bebek için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi.

Kentte helikopter pisti olmaması nedeniyle helikopterin Kozlu Şehir Stadyumu'na inmesi kararlaştırıldı. Sağlık ekiplerinin stada getirdiği bebek, kuvözde helikoptere kadar taşındı.

İlk müdahalesi helikopterde yapılan bebek, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA