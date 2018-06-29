Amatör atlet '15 Temmuz Vefa Koşusu' için Bolu'ya ulaştı

Amatör atlet Bekir Zengin, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında şehitler anısına 1 Haziran'da Mersin'den İstanbul'a koşu başlattı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Valiliği koordinesinde başlatılan "15 Temmuz Vefa Koşusu" kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan Türk bayrağını devralarak Mersin'den yola çıkan Zengin, günde yaklaşık 25 kilometre yol katediyor.

Zengin, 15 Temmuz'da İstanbul Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak, Bakan Elvan'dan aldığı Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şehit aileleri ile gönderde dalgalandırmak istiyor.

Koşusunun 28. gününde Bolu'nun Gerede ilçesinden D-100 karayolu üzerinden koşmaya başlayan Zengin, 25 kilometre koştuktan sonra Yeniçağa-Bolu arasında mola vermeyi, yarın da Bolu'yu geçmeyi planlıyor.

"Tüm şehitlerimiz için koşuyorum"

Zengin, Mersin'den İstanbul'a tüm şehit ve gaziler ile Türkiye için "15 Temmuz Vefa Koşusu" düzenlediğini belirtti.

Zengin, yola çıkmasının üzerinden 28 gün geçtiğini belirterek, "Hedefim, 15 Temmuz'da İstanbul Şehitler Köprüsü'ne ulaşmak. Akşam 20.00-21.00 gibi köprüye ulaşmam lazım. Köprüye girdiğim zaman da Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın bakanlarımız ve şehit ailelerinin de orada bulunmasını temenni ederim çünkü ben tüm şehitlerimiz için koşuyorum. Şehit ailelerinin de orada olmasını isterim. Mersin'den alarak omzumda taşıdığım bayrağı, 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve şehit aileleri ile birlikte gönderde dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Kaynak: AA