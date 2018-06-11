Amasya'nın "çılgın projesi" hizmete açılıyor

Amasya Belediyesi'nin inşa ettiği yaklaşık 1 kilometrelik Ferhat Tüneli, UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Harşena Dağı'nın altından geçecek.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, tünelin "çılgın proje" olarak nitelendirildiğini ve ildeki trafiği büyük oranda rahatlatacağını söyledi.

12 Haziran'da hizmete açılacak

Başkan Özdemir, tünelin Hükümet Konağı arkasından başlayıp Harşena Dağı altından geçerek Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan döner kavşağa çıktığını ve şehirde trafik akışına hız vereceğini belirtti.

"Amasyalıların çılgın proje diye adlandırdığı, Amasya'da yerel idarelerin yaptığı en büyük bütçeli proje olan Ferhat Tüneli nihayet sonlandı. 12 Haziran günü, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak. 2 yıl önce sayın Başbakanımızla temelini atmıştık, özellikle son zamanlarda şehirlerin en büyük sorunları haline gelen trafik problemiyle ilgili önemli bir hizmet göreceğine inanıyoruz."

"Trafik akışını hızlandıracak"

Belediye Başkanı Özdemir, Amasya'nın, Harşena Dağı'nın iki yakasına kurulmuş bir şehir olduğunu anlattı:

"Bu tünel şehrin iki yakasını birbirine ulaştırmada çok önemli bir rol üstlenecek, trafik akışını hızlandıracak. Tünelimiz yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, şehir içerisinde tarihi Harşena Kalesi'nin altından geçmektedir. Yaklaşık genişliği 12 metre, platform genişliği 8 buçuk metredir. Kamulaştırmalarla beraber 35 milyon liraya mal olan önemli bir projemiz. Bu önemli projeye Amasya'nın tarihinden esinlenerek, Şirin'e olan aşkı için dağları delen Ferhat'ın adını kullandık. Ferhat'ın dağları deldiği gibi, dağları delerek, tünel açarak şehrimizin trafiğini rahatlatmak istedik. Bizim için önemli bir projeydi gerek bütçesel anlamda gerek vizyon anlamında."

Özdemir, tünel hizmete açıldığında Amasyalıların rahat bir nefes alacağını söyledi:

"Bu projeyi, Türkiye'de karayollarımızın tünel yapma anlamında çok güzel örnekleri var ama yerel idarelerin genelde yaptıkları bir proje olmadığı için Amasyalılar çılgın proje diye adlandırdı. Yapılamayacağını da söyleyenler olmuştu ancak biz azimle ve kararlılıkla bu işi neticelendirdik. Amasya halkının koyduğu bir isimdi çılgın proje, biz de bu çılgın projenin nihayet sonuna geldik."

Kaynak: AA