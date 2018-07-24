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Amasya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 23 yaralı

Amasya Gümüşhacıköy'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu biri ağır 23 kişi yaralandı.

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Amasyada yolcu otobüsü tıra çarptı: 23 yaralı

Iğdır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Erol Kılıç yönetimindeki otobüs, Amasya Gümüşhacıköy girişinde önünde seyir halindeki Halit Durmuş'un kullandığı büyükbaş hayvan yüklü tıra çarptı.

Kazada, otobüste bulunan Medine ve Güneş Sönmez, Buse Naz, Sude Naz ve Seyfullah Bilge, Zeynep Sude, Hatun, Nisa, Kemal ve Fatih Kıpıcı, Hediye, Bünyamin Yiğit, Dilara ve Muhammed Ali Ağca, Esra ve Nurgül Yiğit ile Kenan Eskikurt, Naim Samet Tayfur, Ahmet Taşkın, Feride Gül, Yaşar Yılmaz, Zeynep Rakıf Sıre ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan biri Amasya'ya sevk edildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA 

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