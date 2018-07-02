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Amasya'da usulsüz sağlık raporu operasyonu

Amasya Merzifon'da usulsüz şekilde engelli raporu aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Amasyada usulsüz sağlık raporu operasyonu

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşlara usulsüz şekilde engelli raporu aldıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında Merzifon ve Malatya'da 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 8'i serbest bırakılırken 3'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ender Y., Ali K. ve Zülfikar D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve usulsüz şekilde engelli raporu hazırladıkları belirlendi.

Bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları ifade edildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: sağlık raporu
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