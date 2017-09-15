Amasya'da trafik kazası: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Necati Akgöz yönetimindeki 19 KH 153 plakalı otomobil, Terminal Kavşağı'nda, İsmail Yivli'nin kullandığı 34 EK 9611 plakalı otomobille çarpıştı.

Akgöz'ün kullandığı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle savrularak park halindeki Ferhat Solgan idaresindeki 52 LJ 366 plakalı tıra çarptı.

Kazada yaralanan Necati Akgöz ve kızı Şükriye Akgöz ile İsmail Yivli, eşi Seriye Yivli, kızı Nilüfer Demirel ile torunu Rüya Demirel, 112 acil servis ambulanslarıyla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine sevk edildi.