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Amasya'da suç örgütüne yönelik operasyon

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

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Amasyada suç örgütüne yönelik operasyon

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, bu örgütlere üye olmak ve silah kaçakçılığı" suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. 

13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Amasya'da 24 Kasım'da düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Amasya, suç örgütü operasyonu
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