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Amasya'da orman yangını

Amasya'da Taşova ilçesinde meydana gelen orman yangınında 1,2 hektarlık meşelik alan zarar gördü.

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Amasyada orman yangını

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen orman yangınında 1,2 hektarlık meşelik alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kızgüldüren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çobanlar tarafından fark edilen yangına Taşova Belediyesi itfaiyesi, Amasya ve Taşova Orman İşletme şefliği ekipleri ile köy halkı müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın esnasında bazı hayvanlar telef oldu.

Taşova Orman İşletme Şefi Cengiz Duman, yaptığı açıklamada, bir saatlik çalışma ile yangının kontrol altına alındığını ve yangında 1,2 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğünü belirtti.

Etiketler: Amasya, orman yangını, Taşova ilçesi
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