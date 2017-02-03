  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Amasya'da hayvan hırsızlığı operasyonu

Amasya'da hayvan hırsızlığı operasyonu

Amasya'da düzenlenen operasyonda hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

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Amasyada hayvan hırsızlığı operasyonu

Ordu, Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya'daki ahırlardan büyükbaş hayvan hırsızlıklarıyla ilgili Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kent merkezi ile Suluova ilçesinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.E, A.C, O.K, C.A, A. D. ve İ.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait ahır, ev ve araçlarda yapılan aramada 26 büyükbaş hayvan, 441 çift kulak küpesi, av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Hırsızlık mağdurları, Suluova Jandarma Komutanlığına gelerek hayvanlarını teslim aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. ve C.A. tutuklandı. diğerleri ise serbest bırakıldı. AA

Etiketler: ordu, Samsun, çorum, Tokat, Amasya, hayvan hırsızlığı, operasyon
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