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Amasya'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Amasya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında meslekten ihraç edilen bir öğretmen tutuklandı.

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Amasyada FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda polis tarafından gözaltına alınan öğretmen Üzeyir K. ile komiser Hasan S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan öğrenmen Üzeyir K. tutuklandı, komiser Hasan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki vaiz Dursun M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen komiser Hasan S, vaiz Dursun M. ile öğretmen Üzeyir K, telefonlarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Amasya, Amasya FETÖ, PDY, Gümüşhacıköy
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