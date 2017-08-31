  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Amasya'da devrilen LPG tankeri yol kapattı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde LPG tankeri devrilmesi nedeniyle İstanbul karayolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

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Amasyada devrilen LPG tankeri yol kapattı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde LPG tankeri devrilmesi nedeniyle İstanbul karayolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul istikametine giden, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 K 5823 plakalı LGP tankeri, D100 karayolundaki Sarıköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada tankerde bulunan Faruk Canyaşa ile Levent Demiroğlu yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Devrilen tankerin yolu kapatması nedeniyle D100 karayolunun gidiş istikameti yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Boş olduğu öğrenilen tankerin, kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından yol kenarına çekilmesiyle trafik akışı yeniden sağlandı.

Çalışmalar sırasında yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Etiketler: Amasya, lpg tankeri, Merzifon
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