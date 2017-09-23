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Amasya merkezli sahtecilik operasyonu: 4 tutuklama

Amasya merkezli 5 ilde, sahte evrak düzenledikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 4'ü tutuklandı.

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Amasya merkezli sahtecilik operasyonu: 4 tutuklama

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun, yeterli engelli durumu bulunmayan ya da hiç engeli olmayanlara usulsüz yollarla engelli sağlık kurulu raporu aldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Amasya merkezli olmak üzere Çorum, Samsun, Antalya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 kişiden 39'u, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan Ö.B, M.Y, M.A. ile Ş.V, çıkarıldıkları mahkemece "sahte evrak düzenledikleri" iddiasıyla tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: Amasya, sahtecilik operasyonu
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