  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Amasya merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

Amasya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubayların sayısı 47'ye yükseldi.

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Amasya merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

Amasya merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan muvazzaf astsubayların sayısı 47'ye çıktı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale ve Ordu'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 27 astsubay daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 muvazzaf astsubaydan 20'si, önceki gün Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, fetö, Amasya
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