Amasya beji mermeri ve çiçek bamyası tescillendi

Amasya Valisi Osman Varol, Amasya beji mermeriyle çiçek bamyasının kentin önemli değerlerinden olduğunu belirtti.

Bu ürünlerin coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenmesinin kente hayırlı olmasını dileyen Varol, şunları söyledi:

"Bütün ekibimizle beraber uğraş verdiğimiz iki önemli ürünümüzün coğrafi işaretini almış bulunuyoruz. Markalaşma anlamında, özellikle üreticilerimizin katma değerinin artması konusunda katkısı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Varol, Amasya bejinin ciddi ticari değeri olduğunu belirterek,

"Amasya ile özdeşleşmiş bir ürün, ciddi ticari değeri var. Önemli bir ihracat kalemi. Ürünün birtakım ticari haklarının korunması ve markalaşmasının önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Bir diğeri de ticari ürünümüz, Amasya çiçek bamyası. Yöremizde çiftçinin ciddi gelir kaynağı olan önemli bir ürün. Bunun da coğrafi işaretini almış bulunuyoruz" dedi.

Amasya genelinde 5 bin dekar alanda üretimi yapılan ve il ekonomisine 17 milyon lira katkı sağlayan çiçek bamyası, yöre sakinleri için önemli gelir bir kaynağı oluşturuyor. Görünümü ve kalitesiyle diğer bej mermerlerden ayrılan Amasya beji mermeri de Amasya'dan 50 ülkeye ihracat yapılarak ülke ekonomisine yılda 50 milyon dolar kazandırıyor.

Kaynak: AA