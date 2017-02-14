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Amanos'tan acı haber: 1 şehit

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu.

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Amanostan acı haber: 1 şehit

Hatay Valisi Erdal Ata, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuşun şehit olduğunu bildirdi.

Ata, yaptığı açıklamada, Amanos Dağları'nın Dörtyol ilçesinin üzerindeki bölgede jandarma ekiplerinin operasyon yaptığını söyledi.

Operasyonda çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğunu ifade eden Vali Ata, "Birkaç aydır gözetleme keşif faaliyetleri yapılıyordu ama ilk defa sıcak temas sağlandı. Şu anda çatışma devam ediyor. Aldığımız bilgi şehidimiz olduğu yönünde." dedi. AA

Etiketler: amanos dağları, şehit
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