Amanoslar'da 29 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Valiliği Amanos dağlarında düzenlenen operasyonlarda 20 Kasım 2017 - 16 Nisan 2018 arasında aralarında lider kadrodan teröristlerin de bulunduğu 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün Payas ile Hassa ilçesi ara hattında tespit edilen iki teröristin bulunduğu alanın hava desteği ile ateş altına alınması sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, teröristlerin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

"Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle yapılan dünkü operasyonla birlikte, 20 Kasım 2017 tarihinde Hassa ilçesinde, 26 Mart 2018 tarihinde Arsuz ilçesinde, 31 Mart 2018 tarihinde Osmaniye ilinde, 6 Nisan 2018'de Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar ile İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar kategorisinde kırmızı listede yer alan sözde Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet, mavi listede yer alan 'Ferhat Cinda' kod adlı Necmettin Kutum, turuncu listede yer alan 'Rızgar Amanos' kod adlı Ahmet Uçar, gri listede yer alan 'Ahmet Redur' kod adlı M. Emin Arı, gri listede yer alan 'Demhat' kod adlı İsmail Özdemir ve yine gri listede yer alan 'Delil Teman' kod adlı Yusuf Buldağ’ın da aralarında bulunduğu toplam 29 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir."

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte toplam 15 adet M-16 tüfek, 34 adet M-16 şarjörü, 10 adet kalaşnikof tüfek, 22 adet kalaşnikof şarjörü, 27 adet el bombası, 2 tabanca, 2 Rpg roketatar ve mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 3 adet anti-tank ve personel mühimmatı, 1 adet telsiz, 1 adet radyo, silahlara ait çok sayı ve ebatta mühimmat ile 15 adet sırt çantası, çok miktarda gıda ve giyecek malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA