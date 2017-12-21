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Buradasınız : » » Amanos Dağları'nda PKK'ya ait sığınak tespit edildi

Amanos Dağları'nda PKK'ya ait sığınak tespit edildi

Amanos Dağları'nda jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, plastik patlayıcı, telsiz ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Amanos Dağlarında PKKya ait sığınak tespit edildi

Osmaniye'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, Amanoslar kırsalında PKK'lı teröristlere ait sığınak tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada 100 gram plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, not defteri ve çok sayıda yaşamsal malzeme bulundu.

Kırsal alandaki farklı bölgelerde yapılan aramalarda ise toprağa gömülü bidonlarda av tüfeği ve fişek, çok sayıda yaşamsal malzeme ile telsiz ele geçirdi.

Malzemelerin bazılarının İl Jandarma Komutanlığına götürüldü, diğerleri ise imha edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, amanos dağları
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