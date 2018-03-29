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Buradasınız : » » Amanos Dağları'nda mavi ve gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Amanos Dağları'nda mavi ve gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Amanos Dağları'na düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 teröristten ikisinin arananlar listesinde mavi ve gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

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Amanos Dağlarında mavi ve gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Amanos Dağları'na üç gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristlerden birinin, arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Necmettin Kutum, diğerinin de gri kategorideki İsmail Özdemir olduğunu belirlendi.

Öte yandan operasyon sonrası özel eğitimli jandarma komando timlerinin bölgede yaptığı arama-tarama çalışmaları termal kameralara kaydedildi.

Amanos Dağları'nda 26 Mart'ta düzenlenen hava destekli operasyonda, 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, mavi, hatay, gri, aranan listesi, amanos
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