Amanos alev alev

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları kırsalında 2 farklı noktada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Derekuyu Mahallesi yakınlarındaki 2 ayrı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, ikişer dozer ve greyder ile 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. AA