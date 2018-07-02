AMAC Aerospace Türkiye’deki ikinci hangarını Muğla'da açtı

Milas-Bodrum Havalimanı'nda hizmete açılan hangarda, aynı anda 20 adet özel jete hizmet verilebilecek. 6 bin 600 metrekarelik kapalı alanıyla Boeing 777 gibi büyük gövdeli uçaklara da bakım ve teknik servis desteği sağlanabilecek.

15 milyon doların üzerinde bir yatırımla tamamlanan hangar, yaz aylarında ağırlıklı olarak tatil için Bodrum ve çevre bölgeleri tercih edenlerin özel jetlerine hizmet verecek. Kış aylarında ise havayolu şirketlerinin orta ve büyük gövdeli uçaklarına bakım ve teknik servis imkanı sunacak.

AMAC Aerospace Grup Üst Yöneticisi Kadri Muhiddin, Türkiye’nin hızlı büyüyen ekonomisinin özel havacılık sektöründe de olumlu gelişmelere neden olduğunu söyledi.

Kadri Muhiddin, birkaç yıl önce özel mülkiyette 150 özel uçağın bulunduğu Türkiye pazarının kısa sürede 600 uçağa ulaşacağını öngördüklerini belirtti.

"Bu rakam Almanya’nın özel mülkiyetteki uçak sayısına eşit. Beklenen 4 kat artış sonrasında oluşacak talebin yanı sıra çevre ülkelerden tatil için Türkiye’yi tercih eden özel jetlerin oluşturduğu hacim Bodrum’un özel jetler konusundaki potansiyelinin en büyük göstergesi."

"Uçakların bakımı için Avrupa'ya gitmeye gerek kalmayacak"

Kadri Muhiddin, her yıl yaz aylarında iki binin üzerinde özel jetin Bodrum’a geldiğini söyledi.

"Bu rakam önümüzdeki yıllarda daha da artacak. AMAC Aerospace Turkey sayesinde özellikle Orta Doğu bölgesindeki özel jet sahiplerinin uçaklarının bakımı için Avrupa’ya gitmesine gerek kalmayacak. Yeni hangarımızda büyük gövdeli uçaklardan özel jetlere kadar tüm uçakların bakımını gerçekleştirebileceğiz. Türkiye ve Muğla’nın uçak bakımında bölgede merkez üs olmasını hedefliyoruz."

"Üçüncü havalimanının devreye girmesi sektörü daha da hareketlendirecek"

AMAC Aerospace’in Milas-Bodrum Havalimanı'nda yaz aylarında iş jetlerinin kış aylarında ise ticari havayollarının bakımlarını gerçekleştirmeyi hedeflediğini anlatan Muhiddin, şu bilgileri verdi:

"Türkiye sektörümüz için umut ve istikrar vadettiği için bu yatırımı yaptık. İlerleyen yıllarda sektörün çok daha fazla gelişeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle de hangar yatırımlarımızın sayısını da artırmayı ve ilerleyen yıllarda kapasitemizi büyütmeyi hedefliyoruz. Özellikle 3. havalimanının da devreye girmesi Türkiye için büyük önem taşıyor. Londra, New York, Moskova ve Paris gibi birçok büyük şehirde birden fazla havalimanı var. Türkiye havacılıkta gelişmeye devam ederken biz de yatırımlarımızla buna destek olacağız."

"Havacılık alanında yolcu sayısında büyük artış yaşandı"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal da Türkiye'nin havacılık alanında büyük mesafe katettiğini vurguladı.

"Havacılık alanında yolcu sayısında büyük artış yaşandı. Bundan 15-16 yıl önce Türkiye'de toplam uçan sayısı 33 milyon. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 193 milyonu geçti. Bu çok büyük bir artış. Milas-Bodrum Havalimanı'nda da 4 milyona yaklaşan bir yolcu sayısı oldu. Bununla birlikte trafiklerimiz de arttı."

"3-4 saatlik bir uçuş mesafesinde yaklaşık 60 ülkeye ulaşabiliyoruz"

Orhan Birdal, bu yıl haziran sonu verilerine göre, bir önceki yıla oranla uçak sayısında yüzde 10, yolcu sayısında yüzde 20 artış olduğunu belirtti.

"Türk sivil havacılığı ciddi bir sıçrama yaptı. Bunda özellikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yaklaşık 170 ülkeyle yapmış olduğu ikili sivil havacılık anlaşmalarının rolü büyük. Türkiye'nin önemli bir hat ve merkez omasının, jeopolitik öneminin çok iyi anlaşılması gerekir. Öyle bir noktadayız ki biz ona 'Dünyanın merkezindeyiz' diyoruz. Çünkü 3-4 saatlik bir uçuş mesafesinde yaklaşık 60 ülkeye ulaşabiliyoruz."

Konuşmaların ardından hangarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış pastasını AMAC Aerospace Üst Yöneticisi Kadri Muhiddin, Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici, Milas Kaymakamı Eren Arslan ve şirket yetkilileri kesti.

Kaynak: AA