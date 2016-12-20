Altıntaş'ın okulunda 'abi' olduğu iddia edilen kişi yakalandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve daha sonra vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu polis adaylarına "abilik" yaptığı iddia edilen 1 kişi ile örgütle bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulundaki bağlantılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı düzenleyen Altıntaş'ın İzmir'de görev yapmakta olan aynı dönem polis arkadaşları araştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası saldırganın halen İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çalışmakta olan 4 dönem arkadaşı ifadeye çağrıldı.

İfadesi alınan polislerin saldırganı "dönem arkadaşı" olarak tanıdıklarını, okulda gördüklerini, bunun dışında bir bağlantılarının olmadığını söyledikleri ancak FETÖ toplantılarına katıldıklarına ilişkin bilgiler verdikleri öğrenildi.

6 kişi gözaltına alındı

Polislerin ifadeleri sonrası, bir dönem polis okulunda teknisyen yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Süleyman E. ile yeğeni olduğu belirtilen kişi gözaltına alındı.

Süleyman E'nin, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulunda görev yaptığı dönemde FETÖ mensubu polis adaylarına örgütsel hiyerarşi içerisinde "abilik" yaptığı ileri sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen Süleyman E'nin, polis adaylarını örgüte kazandırmak için çalıştığı, örgütün toplantılarına götürdüğü iddia edildi.

Emekli olduktan sonra da FETÖ mensubu bir iş adamına ait kapatılan sürücü kursunda çalıştığı belirlenen zanlının 2 kardeşinin de darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

Süleyman E. ile tutuklanan FETÖ mensubu çok sayıda polis arasında telefon irtibatlarının tespit edildiği, saldırıyı gerçekleştiren Altıntaş ile bağlantısının ayrıntılı şekilde araştırıldığı bildirildi.

Bu arada, Altıntaş'ın dönem arkadaşı olan 4 polis de FETÖ bağlantıları oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

İzmir'de Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gördüğü 2012-2014 yıllarında ailesinin Aydın'da bulunması nedeniyle evci çıkmadığı anlaşılan Altıntaş'ın hafta sonları nerelere gittiği, kimlerin yanında kaldığı konularının araştırıldığı, kendisinden sorumlu olduğu düşünülen, örgütte "abi" olarak anılan kişi ile örgütsel toplantı yapılan hangi eve gittiğinin tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi. AA