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Altıntaş'ın cenazesini ailesi teslim almadı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın cenazesinin ailesi tarafından teslim alınması için yönetmelik gereği verilen süre bugün sona eriyor.

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Altıntaşın cenazesini ailesi teslim almadı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesinin ailesi tarafından teslim alınması için yönetmelik gereği verilen süre bugün sona eriyor.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi akşamı Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.

Altıntaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlandığı tarihten bugüne kadar ailesi tarafından teslim alınmadı.

Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük süre bugün sona eriyor.

Altıntaş'ın cenazesi, teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.

Etiketler: rusya, Ankara Büyükelçisi Karlov, Mevlüt Mert Altıntaş, cenaze
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