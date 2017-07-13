  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Altının gramı 140 liranın üzerinde dengelendi

Altının gramı 140 liranın üzerinde dengelendi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 140,5 lira seviyelerinden işlem görüyor.

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Altının gramı 140 liranın üzerinde dengelendi

Dün dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel 139,8 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı günü yüzde 1,03 azalışla 140,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 140,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 943 liradan satılıyor.

Hafta başından beri yükseliş trendinde olan altının ons fiyatı dünü yüzde 0,23 artışla 1.220,3 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,20 değer kazancıyla 1.222,7 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, "ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, dünkü sunumunda, gelecek birkaç yıl süresince kademeli faiz artırımlarına devam edileceğini ve bilançoyu küçültmeyi planladıklarını belirtmesine karşın, piyasalar açıklamaları güvercin olarak değerlendirdi." ifadelerini kullandı.

Memiş, Yellen'in açıklamalarının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gerileme, altının ons fiyatında ise toparlanma görüldüğüne dikkati çekerek, dolar kurundaki düşüşün ise altının gram fiyatında 140 liranın altının görülmesine neden olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan altının gramında 139,2 lira seviyesinin destek, 141,2 liranın ise direnç olduğunu vurgulayan Memiş, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasalar tarafından takip edileceğini söyledi. 

Etiketler: altın, gram altın
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