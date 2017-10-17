Altay tankÄ±na yerli motor iÃ§in yeni ihale aÃ§Ä±ldÄ±

Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± (SSM), daha Ã¶nce TÃœMOSAN ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ancak sonuÃ§suz kalan Altay tankÄ±na yÃ¶nelik GÃ¼Ã§ Grubu GeliÌ‡ÅŸtiÌ‡riÌ‡lmesiÌ‡ ProjesiÌ‡'ne iliÅŸkin yeni ihaleye Ã§Ä±ktÄ±.

SSM, bir sÃ¼redir Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan GÃ¼Ã§ Grubu GeliÌ‡ÅŸtiÌ‡riÌ‡lmesiÌ‡ ProjesiÌ‡ ihalesinin ilanÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±.

Buna gÃ¶re, ihale kapsamÄ±nda, Altay tankÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§ grubu ihtiyacÄ±nÄ±n yerli ve milli imkanlarla karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in TÃ¼rk sanayisinin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin azami derecede kullanÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Ortaya Ã§Ä±kacak Ã¼rÃ¼nle Altay tankÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§ grubu konusunda yurt dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmak ve ihraÃ§ lisansÄ±na tabi olmayan gÃ¼Ã§ grubunu geliÅŸtirmek amaÃ§lanÄ±yor.

Teknik destek saÄŸlayÄ±cÄ±ya takÄ±ldÄ±

Proje iÃ§in daha Ã¶nce TÃœMOSAN ile 190 milyon avro bedelle sÃ¶zleÅŸme imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Toplam 54 ay sÃ¼rmesi planlanan proje kapsamÄ±nda, "yurt iÃ§i mevcut imkan ve kabiliyetlerin azami derecede kullanÄ±lmasÄ± ve ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan teknik destek alÄ±nmasÄ± suretiyle Ã¶ncelikli olarak Altay tankÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± planlanan gÃ¼Ã§ grubunun tÃ¼m haklarÄ± TÃ¼rkiye'ye ait olacak ÅŸekilde Ã¶zgÃ¼n olarak tasarlanmasÄ±, geliÅŸtirilmesi, prototip Ã¼retimi, test ve kalifikasyonu" hedefleniyordu.

AvusturyalÄ± AVL firmasÄ±ndan teknik destek almak iÃ§in anlaÅŸan TÃœMOSAN, ÅŸirketin taahhÃ¼tlerini yerine getirmemesi nedeniyle Teknik Destek SaÄŸlayÄ±cÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'ni sonlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

TÃœMOSAN'Ä±n bu konudaki arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n sonuÃ§suz kalmasÄ± Ã¼zerine SSM ile imzaladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸme cezasÄ±z olarak karÅŸÄ±lÄ±klÄ± feshedilmiÅŸti.

TÃœMOSAN ve BMC cephesindeki geliÅŸmeler

TÃœMOSAN yetkilileri, konuya iliÅŸkin daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni ihalede de "en gÃ¼Ã§lÃ¼ aday" olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Yetkililer, yeni ihalenin ÅŸartlarÄ± belli olmasa da "Ã–nceki ihaleden yola Ã§Ä±karak 5,5 yÄ±lda gerekli ÅŸartlarÄ± kendi kaynaklarÄ±mÄ±zla saÄŸlayabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

Savunma sanayisinde motor geliÅŸtirme konusunda en sÄ±cak geliÅŸme ise 13 Ekim'de yaÅŸandÄ±.

Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ile BMC arasÄ±nda Yeni Nesil Hafif ZÄ±rhlÄ± AraÃ§ GÃ¼Ã§ Grubu GeliÅŸtirilmesi Projesi sÃ¶zleÅŸmesi imzalandÄ±.

SÃ¶zleÅŸmeyle BMC'ye yeni nesil hafif zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n paletli konfigÃ¼rasyonunun gÃ¼Ã§ grubu ihtiyacÄ±nÄ±n yerli imkanlarla karÅŸÄ±lanmasÄ± gÃ¶revi verildi.