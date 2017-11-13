  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak için karar açıklandı

Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı davada, mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak için karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla aralarında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada heyet, verilen aranın ardından taleplere ilişkin ara kararları açıkladı.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, TBMM'nin müdahillik talebinin kabulüne, diğer katılma taleplerinin ise reddine hükmetti.

Mahkeme heyeti, bir kısım sanık avukatlarının reddi hakim talebini kabul etmeyerek, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

AA

Etiketler: fetö, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, mehmet altan
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