Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak için karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla aralarında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada heyet, verilen aranın ardından taleplere ilişkin ara kararları açıkladı.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, TBMM'nin müdahillik talebinin kabulüne, diğer katılma taleplerinin ise reddine hükmetti.

Mahkeme heyeti, bir kısım sanık avukatlarının reddi hakim talebini kabul etmeyerek, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

AA