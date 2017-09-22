Sivas'ta alt geçit çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

Huzur Mahallesi Şehitler Parkı önünde Sivas Belediyesi tarafından sürdürülen alt geçit çalışmasında, kepçenin doğalgaz borusunu delmesiyle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 187 doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatarak güvenlik şeridi çekti.

Doğalgaz ekiplerinin çalışmasının ardından hatta gaz akışı sağlayan vana kapatıldı.

Patlama esnasında büyük sarsıntı yaşadıklarını belirten mahalle ve apartman sakinleri olaya tepki gösterdi.

Görgü tanıklarından Necati Karaman, "Kepçe vurur vurmaz boru delindi. Delinince havaya asfalt ve topraklar savruldu. Çok kötüydü. Hepimiz çok korktuk, arabalarına kaçanlar oldu. İşçilerin elinde sigara olsaydı buralar hep yanardı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı." diye konuştu.