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Alt geçide düşen taksideki 3 kişi yaralandı

Üsküdar'da inşaat çalışması nedeniyle kapalı olan alt geçide düşen taksideki sürücü ile iki yolcu yaralandı.