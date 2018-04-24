ALS hastalığına "meydan okuması" ölümle bitti

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Narlık Demirköy’de Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Kazan, arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktı. Dere kenarına geldiklerinde cep telefonunu çıkaran Melisa Kazan, Ayşe adlı bir arkadaşını görüntülemeye başladı. Arkadaşının, "buradan sana meydan okuyorum" diyerek suya atlamasıyla hafta sonu tatili bir anda kabusa dönüştü.

Melisa’nın çektiği görüntülere anbean yansıyan olayda genç kız suda çırpınmaya başlarken, arkadaşları da çığlıklar atıyor.

Görüntünün sonlanmasıyla birlikte arkadaşını kurtarmak için hamle yapan ve elini uzatan Melisa Kazan, dengesini kaybedince sulara kapıldı. Bu sırada Ayşe, dere kenarında otlara tutunarak diğer arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılırken, Melisa boğularak hayatını kaybetti.

Çığlıklar üzerine bölgeye giden vatandaşlar Melisa’nın cansız bedenini sudan çıkardı. Jandarmanın incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Melisa’nın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde defnedilecek.

Kaynak: İHA