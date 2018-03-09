  • 09 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.827
    EURO 4.714
  • BIST 116567.08
    ALTIN 162.123
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı

Sultanbeyli'de İl Başkanı Kürşat Mican'ın bulunduğu otomobile, yanına yaklaşan araçtan silahla ateş açıldı. Mican ve şoförü, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Mican'ın içinde bulunduğu 34 BBP 64 plakalı makam otomobiline, Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi, Kuran Kursu Caddesi ile Eşref Bitlis Caddesi kesişiminde, yanına yaklaşan araçtan silahla ateş açıldı.

Saldırıda otomobilin arka yan camı isabet aldı. Mican ve şoförünün yara almadan kurtulduğu silahlı saldırı sonrası, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin incelemeleri sürüyor. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER