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Alpay Özalan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre milletvekili seçilen eski futbolcu Alpay Özalan'ın babası toprağa verildi.

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Alpay Özalanın babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın 73 yaşında vefat eden babası Mustafa Özalan son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve dün vefat eden Mustafa Özalan için İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye siyaset ve futbol dünyasından pek çok isim katıldı

Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Özalan'a ve ailesine taziyelerini iletti. Namazın ardından cenazeye omuz veren Yıldırım, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.

Cenaze namazında Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural ve futbol camiasından isimler de yer aldı.

Mustafa Özalan'ın cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Özalan, milli futbolcu Alpay Özalan, binali yıldırım, AK Parti
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