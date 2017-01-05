'Alo 183' en çok 'evde bakım' için arandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı'na 2016'da gelen 237 bin 634 çağrı ile ilgili işlem yapılarak, sorun teşkil eden konular çözüme kavuşturuldu. Geçen yıl Alo 183'e en fazla evde bakım hizmetiyle ilgili müracaat oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na 2015 ve 2016'da bakanlığın hizmet kapsamına giren konular ile ilgili binlerce çağrı geldi. 2015'teki çağrıların 117 bin 581'i, 2016'da ise 237 bin 634'ü çözüme kavuşturuldu.

En fazla müracaat 2015'te "Aile danışmanlık hizmeti", 2016'da ise "Evde bakım hizmeti" konusunda yapıldı.

Alo 183 hattına en fazla başvuranların yaş aralığı 2015'te 61 ve üzeri olurken, 2016'da en fazla başvuru 31- 40 yaşlarındaki vatandaşlardan geldi. 2015'te Alo 183'ü arayanların yüzde 52'si erkeklerden oluştu. 2016'da ise hat, kadınlar ve erkekler tarafından eşit oranda arandı.

Hat üzerinden aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme sağlanıyor. Ayrıca, ihmal, istismar, şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir mahiyetindeki ihbarlar da hat üzerinden alınıyor. Durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu ilin acil ekip sorumlusuna veya kolluk kuvvetlerine bildirim yapılarak müdahale edilmesi sağlanıyor.

Engellilerin hatta erişiminde kolaylık

İleri teknoloji ile donatılan çağrı merkezi Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı ile hizmetlere erişimde önemli kolaylıklar sağlanıyor.

Çağrı merkezine işitme engelli vatandaşlar, 0 549 381 0 183 numaralı hat üzerinden 3G özelliği destekleyen telefon cihazları aracılığıyla ulaşabiliyor. İşaret dili bilen görevliler, işitme engellilere görüntülü görüşme hizmeti veriyor.

İşitme engelliler dışında konuşma engelli vatandaşlar da Alo 183'e ücretsiz mesaj gönderebiliyor. Talepler, ilgili personel tarafından değerlendirilerek yine telefon veya kısa mesaj uygulaması ile vatandaşlara geri dönüş yapılıyor.

İşitme engellilere işaret dili, konuşma engellilere de SMS ile hizmet veren hat üzerinden 2015'te bu yolla yapılan 595 müracaatla ilgili sorun çözüme kavuşturulurken, bu rakam 2016'da 709 oldu.

Arapça ve Kürtçe çağrılar cevaplanıyor

Arapça ve Kürtçe bilen personel vasıtasıyla merkeze bu dillerle yapılan aramalar da cevaplanıyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Alo 183 hattını arayarak bakanlığın görev alanıyla ilgili rehberlik ve yönlendirme hizmeti alabiliyor.