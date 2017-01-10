Alo 181'e 800 binin üzerinde çağrı geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bilgi, şikayet ve ihbar çağrılarının genel dağılımı içinde vatandaşlar, yüzde 68,74 oranla en çok bilgi edinmek için Alo 181'i aradı. 2016'da en çok kentsel dönüşümle ilgili hususlarda soru yöneltildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastro ile çevresel konulardaki sorunlarına çözüm bulmak amacıyla dört yıl önce kurulan "Alo 181 Çevre ve Şehircilik Hattı"na ilişkin geçen yılın çağrı istatistikleri paylaşıldı. İstatistiklere göre, Alo 181 hattını 2016'da 336 bin 692 vatandaş aradı. Hat, kurulduğu günden bugüne kadar olan sürede ise 831 bin 122 vatandaşın aramasına yanıt verdi. Çağrı merkezince geçen yıl 32 bin 355 kentsel dönüşüm çağrısına yanıt verildi.

Vatandaşlar kira yardımlarını sordu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alo 181 hattının bakanlığın uygulama alanına ilişkin tüm konularda bilgi verdiğini, çevresel şikayetleri ilgili kuruluşlara ilettiğini ve 24 saat kesintisiz hizmet sunduğunu aktardı.

Özhaseki, "Bilgi, şikayet ve ihbar çağrılarının genel dağılımı içinde vatandaşlar, yüzde 68,74 oranla en çok bilgi edinmek için Alo 181'i aradı. 2016'da en çok kentsel dönüşümle ilgili hususlarda soru yöneltildi. Kira yardımları da bu soruların büyük çoğunluğunu teşkil etti." ifadesini kullandı.

En çok "gürültü" şikayet edildi

Tapu ve kadastroya yönelik bilgi alma ile online randevu hizmetleri de 2014'ten bu yana Alo 181 üzerinden gerçekleştirilirken, operatörler ağırlıklı olarak bu konular üzerine çağrıları yanıtladı.

Telefon hattı üzerinden çevre yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), mesleki hizmetler, yapı denetimi, yapı işleri gibi konulardaki çağrılar yanıtlanırken, vatandaşların hava, su, toprak, deniz kirliliği, atık gibi çevresel kirlilik şikayetleri de çözüme kavuşturuldu.

Vatandaşların çağrı merkezine en yoğun şikayette bulunduğu konu "gürültü" oldu. Çağrı merkezince "gürültü" başlığı altında toplam 7 bin 56 kayıt alındı. Vatandaşlar gürültü konusunda en fazla şikayeti İstanbul'dan yaptı.