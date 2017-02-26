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Buradasınız : » » 'ALO 170'e rekor ilgi: Tam 15 milyon kez!

'ALO 170'e rekor ilgi: Tam 15 milyon kez!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi "ALO 170"e, geçen yıl toplam 15 milyon 800 bin çağrı geldi.

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ALO 170e rekor ilgi: Tam 15 milyon kez!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi "ALO 170"e geçen yıl toplam 15 milyon 800 bin çağrı geldi. Bu çağrıların yaklaşık 11 milyonu başvuruya dönüşürken, bunların da yüzde 91'i ilk görüşmede çözüme kavuşturuldu.

"En iyi dış kaynaklı iş ortaklığı" alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan "Contact Center World.com" yarışmasında 2012 yılında birincilik ödülüne değer bulunan "ALO 170", çalışanların en fazla başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.

Ankara, Karaman, Şanlıurfa ve Sivas başta olmak üzere farklı illerdeki çağrı merkezlerinden 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı hattına, geçen yıl çeşitli konularda toplam 15 milyon 800 bin arama yapıldı.

Bu çağrıların yaklaşık 11 milyonu başvuruya dönüşürken, bunların da yüzde 91'i ilk görüşmede çözüme kavuşturuldu.

44 milyon dakika görüşme yapıldı

Başvuruya dönüşen söz konusu çağrının yüzde 27,3'ü hizmet dökümü, yüzde 19,2'si rapor ücreti, yüzde 4,1'i işsizlik sigortası, yüzde 3,7'si sağlık aktivasyon işlemleri, yüzde 3,2'si emeklilik, yüzde 3,1'i iş sözleşmeleri, yüzde 3'ü çeyiz, emzirme ve cenaze ödenekleri, yüzde 2,8'i normal çalışma ücretleri, yüzde 2,3'ü kıdem tazminatı ve geriye kalan yüzde 31,3'ü de diğer konuları içerdi.

Geçen yıl toplam 44 milyon 720 bin 202 dakika görüşmenin gerçekleştirildiği hatta, vatandaşlara yönelik 2 milyon 141 bin 795 dakika dış arama yapılırken, 714 bin 808 adet SMS gönderildi.

Etiketler: Haberler, haber, Çalışma Bakanlığı, ALO 170
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