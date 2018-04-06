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Buradasınız : » » Alo 136'ya gelen ihbarlar, 30 milyon liralık kaçakçılığı önledi

Alo 136'ya gelen ihbarlar, 30 milyon liralık kaçakçılığı önledi

Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na yılın ilk üç ayında yaklaşık 5 bin çağrı geldi. Gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 30 milyon lira değerinde kaçakçılık önlendi.

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Alo 136ya gelen ihbarlar, 30 milyon liralık kaçakçılığı önledi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde her türlü kaçakçılığı engellemek amacıyla 2009'da kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na yılın ilk üç ayında 4 bin 913 çağrı ulaştı.

Alo 136'ya gelen çağrıların 668'i ihbar kaydedilerek ilgili taşra birimlerine bildirildi ve yerinde incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yaklaşık 30 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

İhbarda bulunanlara 150 bin lira ikramiye

Söz konusu çağrılarda sigara kaçakçılığına yönelik ihbarlar ilk sırada yer aldı. Bu ihbarları ticari eşya, akaryakıt, alkol ve uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik ihbarlar takip etti. İhbarlar dikkate alınarak yapılan yakalamalarda kaçak sigara başı çekerken, bunu "taklit" hazır giyim ürünleri, sahte gözlük, saat ve çanta izledi. Hatta gelen ihbarlar sayesinde, sahte alkollü içki imalathaneleri ortaya çıkarıldı, çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler, kaçak akaryakıt ürünleri, elektronik eşyalar, gıda maddeleri ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına destekleri karşılığında ihbar yapanlara toplam 150 bin lira ikramiye ödendi.

Sistem nasıl işliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın merkez binasında bulunan Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen çağrılar, buradan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bölge müdürlüklerine bağlı gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüklerine otomatik yönlendiriliyor. Gümrük muhafaza görevlileri, gelen ihbarları değerlendirerek gerekli müdahaleleri hızla yapıyor.

Alo 136'ya yapılan ihbarlarla bildirimde bulunan kişilerin kimlik bilgileri, kendi rızaları olmadığı ve yapılan ihbarın kendileri aleyhine suç oluşturmadığı sürece gizli tutuluyor.

Kaçakçılığı, faillerini, kaçak eşyanın bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerleri yetkili birimlere haber veren, kaçak eşyanın ortaya çıkmasına yardım eden kişilere de yakalanan kaçak eşyalara ilişkin mahkeme sonucuna göre ikramiye ödeniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: ihbar, gümrük muhafaza, Alo 136
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