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Almanya'dan gelen yolcuların valizlerine köpekli arama

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde yapılan uygulama kapsamında tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen bazı yolcuların valizleri, narkotik köpeğiyle arandı.

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Almanyadan gelen yolcuların valizlerine köpekli arama

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde yapılan uygulama kapsamında tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen bazı yolcuların valizleri, narkotik köpeğiyle arandı.

Bu akşam tarifeli uçakla Almanya'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak üzere bantların olduğu alana geldi.

Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Alman yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından tek tek kontrol edildi.

Herhangi bir bulgunun tespit edilmediği yolcular, daha sonra gümrüklü alandan geçerek, İstanbul'a giriş yapabildi.

Kaynak:AA

Etiketler: almanya, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali
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