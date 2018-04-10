Almanya'daki Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'a bir destek de Başbakan Yıldırım'dan

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal, terör örgütü PKK'nın propagandasına sessiz kalmadı. Ünsal, Alman polisinin kötü muamelesiyle karşılaştı ve 7 saat hücrede tutuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım da Ünsal'ı arayarak, destek mesajlarını iletti.
Başbakan Yıldırım, Yusuf Ünsal'a, "Orada birlik birlik beraberlik içinde, tefrikaya düşmeden, yasalar içerisinde onurlu mücadelemizi vereceğiz" dedi.
Yusuf Ünsal, Stuttgart'ta terör örgütü PKK yandaşlarının açtığı standa tepki göstermiş; Alman polisi tarafından kelepçelenerek yere yatırılmıştı.
7 saat hücrede tutulan Ünsal, kötü muameleye maruz kalmıştı. Ünsal, Alman polisinin bu muamelesini mahkemeye taşımak için hukuki süreç başlattığını açıklamıştı.
Kaynak: TRT Haber