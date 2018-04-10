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Buradasınız : » » Almanya'daki Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'a bir destek de Başbakan Yıldırım'dan

Almanya'daki Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'a bir destek de Başbakan Yıldırım'dan

Almanya'da 7 saat hücrede tutulan Yusuf Ünsal'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım da telefonla arayarak yalnız bırakmadı.

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Almanyadaki Türk vatandaşı Yusuf Ünsala bir destek de Başbakan Yıldırımdan

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal, terör örgütü PKK'nın propagandasına sessiz kalmadı. Ünsal, Alman polisinin kötü muamelesiyle karşılaştı ve 7 saat hücrede tutuldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım da Ünsal'ı arayarak, destek mesajlarını iletti.

Başbakan Yıldırım, Yusuf Ünsal'a, "Orada birlik birlik beraberlik içinde, tefrikaya düşmeden, yasalar içerisinde onurlu mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Yusuf Ünsal, Stuttgart'ta terör örgütü PKK yandaşlarının açtığı standa tepki göstermiş; Alman polisi tarafından kelepçelenerek yere yatırılmıştı.

7 saat hücrede tutulan Ünsal, kötü muameleye maruz kalmıştı. Ünsal, Alman polisinin bu muamelesini mahkemeye taşımak için hukuki süreç başlattığını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yusuf ünsal, terör örgütü, PKK, almanya
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