Almanya'da evinde ölü bulunan Türk ailenin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Esslingen kentindeki evlerinde iki gün önce ölü bulunan 4 kişilik Türk ailenin cenazeleri, memleketleri Trabzon'a gönderildi.

Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu

İlk belirlemelere göre karbonmonoksitten zehirlendiği açıklanan Turgay Öztürk (29), eşi Filiz Öztürk (29) ile çocukları Mert (4) ve Minel (3) için eyaletin Stuttgart kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Feuerbach Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Namaza, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve çok sayıda kişi katıldı. Öztürk ailesinin cenazeleri, daha sonra uçakla memleketleri Trabzon’un Düzköy ilçesine bağlı Çalköy’de toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.

Cenazelerin taşınması sırasında yakınları büyük üzüntü yaşadı. Namazın ardından baba Salih Öztürk ve kardeş Mustafa Öztürk cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Turgay Öztürk (29), eşi Filiz Öztürk (29) ile çocukları Mert (4) ve Minel (3) 5 Şubat'ta evlerinde ölü bulunmuştu.

Reutlingen polisinden yapılan yazılı açıklamada, ailenin karbonmonoksitten zehirlendiği belirtilmişti. Kurtarma ekiplerinin olay yerine geldiğinde karbonmonoksit cihazlarının uyarı verdiği ifade edilen açıklamada, soruşturma sonucunun hafta sonundan önce belli olmayacağı belirtilmişti.

AA