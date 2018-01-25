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Buradasınız : » » Almanya, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ü kasımdan beri arıyor

Almanya, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ü kasımdan beri arıyor

FETÖ firarisi Adil Öksüz, Almanya'da 14 Kasım’dan beri aranıyor.

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Almanya, FETÖ firarisi Adil Öksüzü kasımdan beri arıyor

Süddeutsche gazetesi ile Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan NDR ve WDR'nin ortak haberinde, Adil Öksüz’ün 14 Kasım 2017'den beri Almanya genelinde arandığı belirtildi.

Tüm polis kurumlarına Adil Öksüz ile ilgili bilgi ve bulguları Federal Kriminal Daireye (BKA) bildirme talimatı verildi.

Türk hükümetinin uzun zamandan beri Adil Öksüz’ün Almanya’da bulunduğuna dair şüphesi olduğu ve ağustos ayında Almanya’ya nota vererek bilgi istediği aktarılan haberde, Türk medyasında çıkan haberlerde de Adil Öksüz’ün Baden-Württemberg veya Hannover’de görüldüğü yönünde haberler çıktığı anımsatıldı.

Haberde verilen ayrıntılarda, Alman kurumlarının Adil Öksüz’ün ülkeye giriş yaptığına dair bilgisi olmadığı, söz konusu kişinin saklandığıyla ilgili iddiaları kanıtlayacak ipucu bulunamadığı ve gerçek adıyla bir iltica talebinde bulunduğunun tespit edilemediği kaydedildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, almanya, adil öksüz
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