Almanya BİG Partisi Genel Başkanı Yıldız: Avrupa'da PKK şiddetine karşı duracağız

Almanya Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BİG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Avrupa'nın birçok ülkesinde artan PKK şiddetini değerlendirdi.

Yıldız, PKK'nın Almanya ve Hollanda'da bir yandan camilere, Kürtlere ve Türklere yönelik şiddet eylemleri düzenlerken bir yandan da sosyal medyada yalan yanlış paylaşımlarla Türkiye aleyhine kara propaganda yürüttüğünü söyledi.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra PKK'nın Avrupa'da çok sayıda şiddet eylemi gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, şunları anlattı:

"Şu anda internette, sosyal medyada radikal gruplar başka savaş bölgelerindeki resimleri alıp araçsallaştırıyorlar. Sıradan Kürt gençlerin beyinlerini yıkıyorlar. 'Türk ordusu Afrin'de katliam, yapıyor çoluk çocuk öldürüyor' şeklinde algı oluşturulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla hem Alman kamuoyunu negatif etkiliyorlar hem de Kürt gençlerini zehirliyorlar. Kürt kardeşlerimiz PKK şiddetinden dolayı susmayı tercih ediyor. Ama sustukça da sorun çözülmüyor. Burada Türk-Kürt dayanışma platformu oluşturmaya çalışıyoruz. Avrupa'da PKK şiddetine karşı duracağız."

Yıldız, Kürtlerle Türkler’in ancak diyalog halinde Almanya'da birlikte, barış içerisinde yaşayabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Almanya'da, 1 milyon Kürt vatandaşı yaşıyor. Bu 1 milyonun en fazla 200 bini, belki PKK sempatizanı diyebiliriz. 800 bin Kürt vatandaşımız Türkiye'ye müteşekkir. Ayrıca, yüz binlerce Suriyeli Kürt vatandaşına Türkiye ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla Kürt vatandaşlarımız PKK'nın bu eylemlerini tasvip etmiyorlar. PKK'lılar şiddet ve kara propaganda ile diyaloğu da baltalamış oluyor. Bu konuda hem Suriyeli hem Iraklı hem de Türk vatandaşı Kürt kardeşlerimizle irtibat halindeyim. Diyorum ki 'Çoğunluğun sesi olarak konuşmanız lazım artık. Susarak olmayacak."

Türk-Kürt dayanışma platformu

Haluk Yıldız, Almanya'da Türklerle Kürtleri bir platform çatısı altında buluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Türk-Kürt dayanışma platformu şeklinde bir oluşum gerçekleştirmek üzereyiz. Özellikle de gençlere, beyinlerinin yıkanmaması için biraz daha bilgi transferi yapıyoruz. Bu konuda böyle bir çalışma başlattık. Bakalım nasıl gelişecek. Nasıl engellerle karşılaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Yıldız, Alman basınının Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ülkedeki referandum sürecinin aksine daha temkinli ve nötr bir duruş sergilediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi basına da olumlu şekilde yansıdı. Referandumda yaşadığımız, Almanya-Türkiye gerginliği sırasında gördüğümüz radikal söylemler yok. Bazı gazeteler 'Türkler Afrin'de zulmediyor' şekline veriyor. Ama eskisine nazaran daha suskun, daha tarafsız gözüküyor şu anda.

Alman polisi de son dönemlerde PKK protestolarına müdahale ediyor. Özellikle flamalar açıldığı zaman gösteriler durduruluyor. Bazen tutuklamalar bile oluyor Belli bir hassasiyet gelişti."

Haluk Yıldız, Almanya'daki sağ kamuoyunun PKK şiddetine karşı suskun kaldığını, sadece sol grupların PKK'yı desteklemeyi sürdürdüğünü anlattı.

Almanların PKK şiddetini Türk-Kürt çatışması olarak algıladığına dikkati çeken Yıldız, "Biz biliyoruz ki PKK ile ilgili bir mesele. Almanlar maalesef bunu hala iki etnik grubun çatışması olarak görüyor. Bu konuyu çok fazla günden yapmak istemiyorlar. Sadece, 'Kendi ülkenizdeki sorunları buraya taşımayın.' diyorlar. Umarım Almanya'daki Türk toplumu provokasyonlara gelmez. Biz şiddetin tarafı olmamalıyız. Sinagogların önünde genellikle 24 saat polis bekler. Ben isterdim ki merkez camiler de bir şekilde korunsun, böyle bir koruma henüz söz konusu değil.” değerlendirmesinde bulundu.

''Bir balondu ve patladı''

BİG Genel Başkanı Haluk Yıldız, Türkiye'de geçen hafta cezaevinden tahliye edilen Deniz Yücel'in Türkiye karşıtlığı üzerinden prim yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yücel'in Türkiye aleyhine yaptığı haberler tam da Almanya'daki seçim dönemine denk geldiği için Almanya bunu kullanmaya kalktı. Almanya bunu stratejik olarak kullanmak istedi, pek başarılı olamadı.

Almanya'ya dönüşünün ardından bazı çevreler 'Deniz Yücel siyasi bir pazarlık mıydı? Türkiye'ye karşı zayıf mı düştük?' şeklinde yorumlar yapıyor. Almanya, Deniz Yücel'i malzeme yaptı. Bir balondu ve patladı."

PKK'nın Avrupa'da düzenlendiği saldırılar

Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK’ya karşı başlattığı operasyondan sonra Almanya'da ilk saldırı 21 Ocak gecesi Kassel'deki Sultan Alparslan Camisi'ne düzenlendi. Leipzig'de 22 Ocak gecesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Leipzig Eyüp Sultan Camisi'nin yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami bölücü terör örgütü yandaşlarının hedefi oldu. PYD/PKK yandaşları 23 Ocak sabaha karşı Hollanda’nın Rotterdam kentinde Geylani Hizmet Vakfı’na bağlı caminin duvarlarına "Afrin", "Apo", "Gençlik PKK" gibi yazılar yazdı.

Frankfurt’ta Höchst ilçesindeki Eyüp Sultan Camisi 24 Ocak sabaha karşı terör örgütü yandaşlarının hedefi olurken, Aşağı Saksonya eyaletinin Stade-Bützfleth'deki Ulu Cami'ye 25 Ocak gecesi düzenlenen saldırıda caminin ve gençlik lokalinin camları kırıldı. Duvarlara boyalarla sloganlar ve tehdit yazıları yazıldı. PYD/PKK yandaşları ayrıca 22 Ocak'ta Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda düzenledikleri izinsiz gösteri sırasında yolculara sopalarla saldırdı. Şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA