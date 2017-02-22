Almanların iş makineleri Van'da üretilecek

Almanya merkezli iş makineleri üreticisi ATLAS Maschinen GmbH'nın Üst Yöneticisi Brahim Stitou, Van'da iş makineleri üreteceklerini belirterek, "Van genç nüfusun fazla olduğu bir bölgede bulunuyor. Burada üretim yaparak bölge ülkelerine ihraç edeceğiz." dedi.

Stitou, ATLAS Maschinen GmbH'nın "Cazibe Merkezleri Programı" kapsamında Van'a yapacağı yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bölgesinde önemli bir ülke olduğuna işaret eden Stitou, "Biz yaklaşık 100 yıldır üretim yapan bir firmayız. Türkiye'nin ve bölge ekonomisinin güçlü olacağına inanıyoruz. Van, genç nüfusun fazla olduğu bir bölgede bulunuyor. Burada üretim yaparak bölge ülkelerine ihraç edeceğiz. Biz bu genç nüfus kaynağını kullanmak istiyoruz. Bunun için bu yatırım kararını aldık." diye konuştu.

Bu yatırımla ilk başta yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayacaklarını tahmin ettiklerini dile getiren Stitou, insan kaynağı, lojistik ve diğer teşvikler konusunda gerekli desteğin verilmesini beklediklerini ifade etti.

Stitou, yatırımın yanı sıra iş makineleri alanındaki uzmanlıklarını da bölgeye aktaracaklarını, ayrıca sektöre yönelik eğitim çalışmaları düzenleyeceklerini bildirdi.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt da Alman şirketinin Van'a yatırım kararı almasının önemine işaret etti.

Stitou ile Van'da bir araya geldiklerini anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Van bölge ticaretinin en cazip merkezi. Stitou, bize buradaki gençlerin Almanya'da eğitim almasını sağlayarak, Alman iş disiplini ve teknolojisinin öğretileceğini söyledi. Bu, bölge ekonomisine büyük katkı yapacak. Biz de bu şirketin bölgemizde yapacağı yatırım konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Altyapısı hazır ücretsiz arsa tahsisi gibi diğer bütün imkanlardan en yüksek düzeyde faydalanmasını sağlayacağız." AA