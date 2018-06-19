Almanlara FETÖ bahanesiyle telefon dolandırıcılığı: 11 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, FETÖ bahanesiyle telefonla dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Almanya'dan Türkiye'ye gelen 3 Alman polisin de katkısıyla, aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Almanya doğumlu şüphelilerin, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla bu ülkedeki yaşlı kişileri aradığı öğrenildi.

Kendilerini Alman polisi gibi tanıtan şüphelilerin, düzenli Türkiye'ye gelen ve burada ticaret yaptıkları belirlenen kişilere "Türkiye'deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda tutuklama var. Tutukluluk kararını kaldırabilmek için 12 bin 500 euro vermeniz gerekiyor" dedikleri öne sürüldü.

Müştekilerin evlerine sahte belge ve polisler de gitmiş

Şüphelilerin, inandırıcı olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı gibi gösterilen sahte belgeleri de müştekilerin evlerine gönderdikleri belirtildi.

Polis gibi davranan şüphelilerden ikisinin, ikna edilen müştekilerin adreslerine giderek parayı elden aldıkları, bu şekilde 511 Alman vatandaşından toplam 7 milyon euro aldıkları ileri sürüldü.

Şüpheliler arasında bir Alman vatandaşının da olduğu bildirildi. Lüks bir yaşam süren zanlıların, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla bu ülkeden sınır dışı edildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA