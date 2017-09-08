  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

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Alman milletvekilleri Konya 3. Ana Jet Üssü'nde

Gottemoeller'in başkanlığında Alman milletvekillerinden oluşan heyet, Konya'daki 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlu NATO Üssü'nde görev yapan askerleri ziyaret etti.

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Alman milletvekilleri Konya 3. Ana Jet Üssünde

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in başkanlığında 7 Alman milletvekilinden oluşan heyet, 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlu NATO Üssü'nde görev yapan Alman askerlerini ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller'in beraberindeki 7 milletvekilinden oluşan heyet, uçakla üsse geldi.

Heyette, Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, Hristiyan Birlik Partisi'nden Henning Otte, Hristiyan Birlik Partisi'nden Reinhard Brandl, Hristiyan Birlik Partisi'nden Julia Obermeier, Sosyal Demokrat Partisi'nden Rainer Arnold, Yeşiller Partisi'nden Tobias Linder ve Sol Parti'den Alexander Neu bulunuyor.

Etiketler: almanya, Konya, jet üssü, nato
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